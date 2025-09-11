https://news.day.az/world/1779837.html

Гроза вызвала мощную песчаную бурю в Техасе - ВИДЕО

Зрелищное природное явление засняли в Техасе, где сильная гроза вызвала песчаную бурю. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вместе с ветром и дождями в регионе также выпал град до 5 см в диаметре. Представляем вашему вниманию данное видео: