Гроза вызвала мощную песчаную бурю в Техасе

Зрелищное природное явление засняли в Техасе, где сильная гроза вызвала песчаную бурю.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вместе с ветром и дождями в регионе также выпал град до 5 см в диаметре.

Представляем вашему вниманию данное видео: