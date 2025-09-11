https://news.day.az/world/1779890.html

Водителя игрушечного Jeep арестовали в Канаде - ВИДЕО

Водителя игрушечного Jeep арестовали в Канаде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он позаимствовал транспорт у дочери своего соседа, чтобы съездить за алкоголем - идти ему было лень. Мужчина сел во "внедорожник" уже находясь в опьянении, поэтому наказание было серьезным: 90 дней запрета на вождение и повестка в суд.