Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть помойки, которые хотя бы честно признаются, что они помойки. А есть такие, как "Тени геополитики" - притворяются аналитикой, а на деле представляют собой тухлый сарай для умственно-идеологических отходов. Это не канал, а рваная палатка на базаре дешевых сенсаций, где истина не просто переврана - её распяли и закопали в навоз.

Включаешь их ролик - и ощущение, будто попал на сходку второсортных аферистов, которые пытаются сымитировать серьёзность. Галстук затянут, лицо важное, голос пониженный - а в глазах та же пустота, что у базарного шарлатана, втюхивающего эликсир "от всех болезней". Только здесь товар - фейки, сваренные на кухне паранойи.

И вот их "сенсация": Азербайджан, мол, в центре "европейского кризиса". Бред уровня провинциального пьяницы, который орёт на весь кабак, что он "разоблачил мировое правительство". В их мире дипломатов Баку пачками выгоняют из Парижа, Берлина и Брюсселя. В их воспалённой голове - шпионы, радикалы, заговоры. В реальности же - это бредни, не стоящие даже копейки, которые они зарабатывают на просмотрах.

Они не просто врут - они врут с похотью, с удовольствием, с внутренней потребностью, как наркоман, которому нужна новая доза. Их язык - это смесь визга, лжи и дешевого самопиара. Их стиль - дешевый балаган, где зрителю кидают не факты, а тухлые объедки слухов, обваленные в панировке псевдонауки.

"Тени геополитики" - это даже не тени, это тараканы геополитики. Мерзкие, мелкие, юркие твари, которые выползают из щелей только затем, чтобы испортить воздух. У них нет ни анализа, ни знаний, ни уважения к правде. Их единственное топливо - зависть и комплекс неполноценности.

Именно поэтому их контент пахнет гнилью. Это не разоблачение, а самопорча. Не аналитика, а гниющий фарш из клеветы, пересыпанный желчью. Смотреть их ролики - всё равно что хлебать грязь из лужи и называть это "минеральной водой".

Так вот, на этом канализационном канале "Тени геополитики" разразились откровенной истерикой. Европа, оказывается, встала стеной против Азербайджана: Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия якобы выгоняют пачками азербайджанских дипломатов. Причина? "Шпионы", "подрывная деятельность", "масштабная операция" - словом, весь набор голливудских штампов. Для убедительности приплели и военного атташе, и культурного, и торгового, будто Азербайджан держал сеть Джеймсов Бондов в каждом посольстве.

Дальше - больше. В ход идут сказки о тайных встречах в кафе, о миллионах на подкуп профессоров и экспертов, о "маске культурных мероприятий", за которыми пряталась мировая разведка. Даже выставки картин в Париже и научные конференции в Берлине объявлены шпионскими прикрытиями. Клоунада высшего уровня: искусство и наука у этих фантазеров превратились в оружие массового поражения.

Разумеется, чтобы добавить драматизма, вбросили фамилии и выдуманные биографии: вот Рашад Мамедов, выпускник Сорбонны, "связывается с радикалами", а вот Лейла Алиева, "культурный атташе", координирует "сеть информаторов". Ну и куда без бизнес-угроз? Торговый представитель якобы вербует агентов прямо на экономических форумах. Читатель должен ахнуть: вот так, оказывается, строится азербайджанская дипломатия!

На этом фоне вбрасывают пугалки про "единство Европы". Боррель - кстати, давно отправленный пинками с должности, на его месте давно работает и получает зарплату Кая Каллас - уже, таки да, все еще "собирает экстренные заседания", а в Брюсселе мечтают о санкциях и даже о "заморозке энергетического партнерства". Сюжет, словно с мусорки: Азербайджан превращен в чудище, которое угрожает газовым трубам, университетам и даже НАТО. А Турция, конечно, добавлена как "опасный союзник", который якобы готов пересмотреть свои обязательства.

Вишенка на торте - слезливая мелодрама о семьях дипломатов, "выброшенных на улицу", о студентах, лишившихся экзаменов, о женах-преподавательницах, потерявших кафедры. Автор явно решил: если шпионаж не пробил, то сыграем на эмоциях.

Все это подается как "сенсация", приправлено фальшивыми ссылками на Bild, Le Monde, BBC, на "секретные документы" и "зашифрованные USB". Словом, стандартная тухлая помойка: много слов, много фамилий, ни одного факта. На выходе зрителю внушают простую мысль: Азербайджан - мировой злодей, Европа - жертва.

Короче, бойся и дрожи, червь!

А по сути - дешевая постановка для наивных. Разведка уровня комиксов, дипломатия уровня дешевых сериалов и пропаганда уровня сельского клуба.

Проверяем логику. Если бы произошла цепочка реальных высылок, как уверяет ролик, ее мгновенно подхватили бы крупные международные агентства и европейские ведомства - так происходило всякий раз, когда европейские страны объявляли дипломатов persona non grata (причем независимо от страны отправителя). Отсутствие официальных сообщений при "массовости" события - красная лампа для любого профессионала.

Суть европейских интересов проста: Азербайджан - один из якорей диверсификации поставок газа для ЕС после 2022 года. В июле 2022 года Еврокомиссия и Баку подписали меморандум: увеличить поставки до минимум 20 млрд кубометров к 2027 году (удвоение базового уровня). Это официальный документ, в котором прямо назван стратегический характер Южного газового коридора.

Фактическая динамика тоже публична: поставки в ЕС выросли с 8,1 млрд м³ (2021) до 11,4 млрд м³ (2022) и 11,8 млрд м³ (2023). Эти цифры не из "телеграм-каналов", а из профильной статистики и публичных выступлений европейских и азербайджанских чиновников и аналитических центров.

Артерия коридора - ТАР (Trans Adriatic Pipeline). В сентябре 2025 года оператор сообщил о достижении рубежа 50 млрд м³, доставленных в Европу с момента запуска в конце 2020 года: свыше 41,7 - в Италию, 4,8 - в Грецию, 3,2 - в Болгарию. Это ровно те страны, которые снижают зависимость от монопольных поставщиков за счет каспийского газа. Какая "заморозка энергетического сотрудничества"? Напротив, речь о наращивании.

Ключевое месторождение - Шахдениз. Оператор BP в 2025 году подтвердил планы бурения новых скважин для стабилизации добычи на уровнях, позволяющих выполнить европейские цели по удвоению импорта к 2027 году; текущая производственная мощность комплекса - около 29 млрд м³ в год. Это промышленная реальность, а не ролики "про заговор".

Наконец, макроконтекст: даже при активном росте импорта СПГ (США - крупнейший поставщик СПГ в ЕС в 2024 году), европейская стратегия состоит не в замене одной зависимости другой, а в портфельной диверсификации - трубопроводный газ Южного коридора и СПГ дополняют друг друга.

Нарратив "Теней геополитики" о том, что Европа "закрывает двери" Азербайджану, - антифакт. В реальности Европа буквально строит план энергобезопасности, в котором Баку - один из краеугольных камней.

В ролике "Тени геополитики" с пафосом перечисляются имена якобы "высланных" и "задержанных" сотрудников азербайджанских миссий. Уровень фантазии особенно заметен, когда под удар подводят людей с публичной биографией и безупречной профессиональной репутацией. Напомню: Лейла Абдуллаева - действующий посол Азербайджана во Франции, это подтверждено официально; она регулярно ведет публичную активность в Париже, участвует в диалоге, дает интервью, работает с французскими институтами. Приписывать таким фигурам "теневые сети" - дешевый способ накрутить просмотры

А вот как выглядит настоящая дипломатия Азербайджана: участие в миссиях НАТО (KFOR, ISAF), долгий опыт миротворческого вклада, прозрачная кооперация по линии ЕС и энергетики. Это не конспирология, это публичные факты.

Авторы "Теней" вбрасывают тезис, будто азербайджанские дипломаты "связаны с радикалами на Северном Кавказе и в Сирии". Это особенно цинично, потому что Азербайджан последовательно работает в антитеррористической коалиции, задерживает и привлекает к ответственности вербовщиков и вернувшихся боевиков, а его силовые структуры обмениваются данными с партнерами. Есть конкретные кейсы задержаний, публично освещенные Службой госбезопасности и прессой.

Где пруфы у "Теней"? Их нет. Есть инсинуации и мгновенное расширение "обвинения" на весь дипломатический корпус. Профессиональная стандартная проверка тут проста: смотрим годовые отчеты и обзоры (в т.ч. по линиям международных структур и партнеров) - и видим картину, диаметрально противоположную ютуб-мифам.

Еще один прием ролика - подменить реальную государственную политику Франции эмоциями части сенаторов. Но резолюции Сената Франции 2020 и 2022 годов по теме Карабаха носят необязательный и политически символический характер, что прямо отмечалось множеством источников: от армянских и турецких до европейских аналитических площадок. Эти документы выражают позицию части парламентариев и не являются официальной линией правительства Франции, не меняют статус-кво и не создают правовых оснований "массовых высылок".

В 2024 году сенаторы вновь принимали заявления с критикой Баку, и это отражает внутриполитическую динамику и влияние диаспорных групп во Франции, но не превращается автоматом в решения МИДа о высылках. Путать парламентскую демаршу с юрисдикцией исполнительной власти - дилетантизм.

Юридически все элементарно. Если государство решает объявить дипломата persona non grata, оно официально уведомляет отправляющую сторону через ноту; после чего запускается отсчет времени на выезд, и этот факт в 2020-е годы всегда производит четкий публичный след: пресс-релизы, ответы пресс-секретарей, вопросы в парламентах, публикации в ведущих СМИ. Это не "секретная операция", это рутинный, но крайне публичный акт межгосударственного общения, описанный Венской конвенцией. "Тени геополитики" рассказывают про "зашифрованные флешки" и "пересечения через неофициальные переходы", словно это сценарий сериала, но забывают показать главное - официальный документ.

Авторы видео утверждают, будто Total, BASF, Equinor, BP "останавливают проекты" в Азербайджане. Это типичное гиперболическое запугивание. В публичной отчетности BP по Азербайджану за 2024-2025 годы - курс на поддержание добычи и бурение новых скважин на Шахденизе; оператор TAP докладывает о прохождении крупных рубежей экспорта; Equinor на Каспии вообще не фигурирует как ключевой бенефициар азербайджанского трубопроводного газа в ЕС - ее профиль в регионе другой. Конкретные решения по инвестициям всегда подтверждаются релизами компаний и регуляторной отчетностью; без них речь - о фантазиях.

Что действительно волнует Европу и Баку - это финансовые параметры расширения Южного коридора: ограничения на кредитование "фоссилов" со стороны европейских банков развития и дефицит длинных контрактов. Эта дискуссия публична: Баку неоднократно указывал ЕС, что без возврата к проверенной схеме финансирования строительство допмощностей замедлится. Но это вопрос инструментов финансирования, а не "санкций против Азербайджана".

Турция - стратегический союзник Азербайджана и один из ключевых участников Южного газового коридора (TANAP). Никто не "намекал на пересмотр обязательств по НАТО" из-за придуманной "волны высылок". Это стиль канала "Тени геополитики": наслоить гипотетические угрозы и выдать их за реальность. Соединенные Штаты - главный поставщик СПГ в Европу в 2024 году, и Вашингтон объективно заинтересован в устойчивой архитектуре поставок в ЕС, где каспийский трубопроводный газ и американский СПГ не конкуренты "в ноль", а части портфеля безопасности.

Почему именно сейчас всплывают такие фейки? Причина проста: информационное поле вокруг Южного Кавказа перегрето, а на европейской стороне - внутренняя борьба интерпретаций, где часть акторов пытается превратить историческую тему Карабаха в инструмент давления на Баку. Об этом свидетельствует серия политических, но не юридических резолюций французских палат 2020-2024 годов. Их любят цитировать как "доказательство", но это не доказательство - это позиционные заявления

Моральный портрет канала "Тени геополитики" мерзок. У канала устойчивый набор приемов: выдавать "инсайд" без документов, подменять юридические процедуры "сенсационными задержаниями", и собирать разрозненные эпизоды (парламентская резолюция тут, сплетня там) и склеивать их в конспирологический "сериал".

Вопрос на засыпку: так что стоит за "обвинениями" против азербайджанской дипломатии? Ответ очень прост, ибо здесь важен еще один слой. Азербайджан не только про энергетику; это стабилизирующий фактор в регионе, где слишком много игроков и слишком мало инфраструктуры доверия. Публичные, проверяемые в открытых источниках факты - участие в операциях НАТО, международные форматы по противодействию экстремизму, сотрудничество по линии ЕС и институтов энергетической безопасности - все это несовместимо с образом "подрывника", который рисуют "Тени геополитики".

... "Тени геополитики" - это не СМИ и не аналитика. Это информационный цирк, где клоуны изображают "разоблачителей", а зрителям подсовывают смесь страха и ненависти. Но вся их конструкция рушится при первом столкновении с фактами.

Азербайджан - надежный партнер Европы в энергетике. Азербайджан - союзник в борьбе с терроризмом. Азербайджан - страна, которая развивает культурные связи, образовательные программы и экономические проекты. Все остальное - не более чем жалкие фантазии, выдуманные в темных углах политической кухни, где реальность подменяют мифами, а истину - дешевыми сенсациями.

И именно так стоит воспринимать "Тени геополитики" - как очередную фабрику лжи, не более чем шумный, но пустой фон, на котором еще ярче звучит голос реальной дипломатии, реальных проектов и реальных фактов.