Автор: Акпер Гасанов

Армянский премьер Никол Пашинян, выступая вчера с очередной порцией "громких" заявлений, назвал Минскую группу ОБСЕ структурой, "которая никогда не приносила никакой пользы" и лишь углубляла карабахский конфликт. На первый взгляд может показаться, что в этих словах есть элемент политического прозрения, но если рассматривать их в контексте реальной истории переговорного процесса, то будет видно совсем иное.

Говоря конкретнее, свежие заявления Никола Воваевича выглядят скорее как политическое кокетство и попытка снять с Еревана ответственность за многолетнюю стагнацию в переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. И тут также стоит добавить, что именно Азербайджан с самого начала, а не Армения, последовательно указывал на бесплодность и двойные стандарты Минской группы ОБСЕ.

Она, как известно, была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. В нее вошли Россия, США и Франция в качестве сопредседателей. Казалось, что столь представительный формат должен был стать гарантией справедливого и эффективного процесса. Однако реальность обернулась иначе. На протяжении почти трех десятилетий Минская группа не предложила ни одного механизма, который реально обеспечил бы восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Главный парадокс заключался в том, что сопредседатели фактически легитимизировали прежний статус-кво, то есть оккупацию 20% азербайджанских территорий. В течение этих лет Баку не уставал напоминать о резолюциях Совета Безопасности ООН, требовавших безусловного вывода армянских вооруженных сил из оккупированных районов. Но Минская группа предпочитала уходить от прямых формулировок, ограничиваясь бесконечными заявлениями о необходимости компромиссов и взаимных уступок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно указывал на этот очевидный дисбаланс. "Минская группа занималась не урегулированием, а управлением конфликтом", - подчеркивал он. По его словам, вместо того чтобы принудить Армению выполнить международно-правовые обязательства, сопредседатели затягивали процесс, создавая видимость дипломатической работы. В результате десятки лет жизни поколений в Карабахе и прилегающих районах были потеряны в ожидании справедливости.

Глава нашего государства всегда говорил прямо: "Минская группа не сделала ничего, чтобы освободить наши земли. Наоборот, её деятельность фактически позволила Армении сохранить оккупацию". В разных выступлениях азербайджанский лидер отмечал, что единственным результатом переговоров стало укрепление статус-кво, выгодного Еревану.

Обоснованное возмущение официального Баку вызывал тот факт, что сопредседатели предпочитали дипломатический баланс вместо правовой оценки. Когда речь заходила о территориальной целостности Азербайджана, западные и российские дипломаты ограничивались общими формулировками, избегая прямого осуждения агрессии. "Если бы давление мирового сообщества было реальным, оккупация не продлилась бы так долго", - справедливо заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также важно напомнить, что инициатива роспуска Минской группы исходила именно от Азербайджана. После Второй Карабахской войны 2020 года, когда армянская армия потерпела поражение, а значительная часть оккупированных территорий была освобождена, глава нашего государства открыто заявил: миссия Минской группы исчерпана. "Они больше не нужны. Конфликт решён, и решён военным путем. Если они хотят помогать, пусть помогают в миростроительстве, но не в переговорах, которых больше нет" - резонно подчеркивал Президент Азербайджана.

Но официальный Ереван в тот момент занял выжидательную позицию. Пашинян и его окружение уклонялись от четких ответов на требование Баку закрыть этот формат. Армянская дипломатия, находясь в состоянии шока после военного поражения, пыталась сохранить хоть какие-то рычаги внешнеполитической поддержки. Ведь Минская группа на протяжении десятилетий воспринималась в Ереване как инструмент легитимации оккупации.

Только спустя время, когда стало очевидно, что международные посредники действительно самоустранились, Пашинян начал критиковать Минскую группу. Но эта критика выглядит задним числом и в значительной степени искусственной. Ведь если бы Армения считала деятельность Минской группы бесполезной, она могла бы заявить об этом раньше - во времена, когда сопредседатели помогали Еревану удерживать чужие территории.

Фактически Пашинян пытается переписать историю. Он утверждает, что переговоры в Минской группе якобы вели к потере суверенитета самой Армении. Но эта версия выглядит, очень мягко говоря, неубедительно. На протяжении десятилетий Ереван охотно пользовался услугами сопредседателей, рассчитывая закрепить за собой контроль над Карабахом и прилегающими районами. Более того, армянская сторона постоянно апеллировала к Минской группе как к "единственному легитимному формату урегулирования".

Именно поэтому нынешние речи Пашиняна звучат как политическое кокетство, рассчитанное на внутреннюю аудиторию и на попытку представить себя критиком внешних сил. В реальности же Ереван долгие годы был главным бенефициаром провалившейся миссии Минской группы. Соответственно, сетовать на бесполезность МГ ОБСЕ может не Армения, а Азербайджан, чьи земли десятилетиями оставались заложниками чужих интересов и чьи справедливые требования игнорировались под вывеской "мирного процесса".