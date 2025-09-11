https://news.day.az/world/1779897.html

Наводнения в Бали - объявлено чрезвычайное положение - ВИДЕО

Бали накрыло сильное наводнение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дома и машины под водой, а улицы превратились в реки. Власти объявили в стране чрезвычайное положение в связи с наводнениями в стране. Представляем вашему вниманию данное видео: