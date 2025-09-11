https://news.day.az/world/1779897.html Наводнения в Бали - объявлено чрезвычайное положение - ВИДЕО Бали накрыло сильное наводнение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дома и машины под водой, а улицы превратились в реки. Власти объявили в стране чрезвычайное положение в связи с наводнениями в стране. Представляем вашему вниманию данное видео:
Наводнения в Бали - объявлено чрезвычайное положение - ВИДЕО
Бали накрыло сильное наводнение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Дома и машины под водой, а улицы превратились в реки. Власти объявили в стране чрезвычайное положение в связи с наводнениями в стране.
Представляем вашему вниманию данное видео:
