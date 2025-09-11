Жена проармянского экс-сенатора Менендеса приговорена к 4,5 годам тюрьмы

В США Надин Менендес - жену экс-сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса - приговорили к 4,5 годам тюрьмы за "продажу его влияния" за взятки в виде наличных денег, золотых слитков и автомобиля элитного класса.

Как передает Day.Az со ссылкой на NV, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Федеральный судья Сидней Х. Стейн вынес приговор 58-летней Менендес после того, как в апреле она была признана виновной в сговоре с 2018 по 2023 год со своим мужем, бывшим председателем Сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии, в различных коррупционных схемах, некоторые из которых были связаны с оказанием помощи египетскому правительству", - пишет издание.

Причем представители прокуратуры просили назначить ей как минимум семь лет тюремного заключения, а Департамент пробации (учреждение, которое занимается надзором за лицами, находящимися на условном освобождении - ред.) рекомендовал восьмилетний срок.

Прокуроры утверждали, что Менендес играла большую и решающую роль в преступлениях своего мужа, выступая посредником между сенатором и тремя бизнесменами из Нью-Джерси, которые передавали для него десятки тысяч долларов наличными в обмен на услуги, которые он мог оказать благодаря своему политическому влиянию.

"Во время рейда ФБР в 2022 году в доме супругов в Нью-Джерси следователи обнаружили 480 000 долларов наличными, золотые слитки на сумму около 150 000 долларов и роскошный кабриолет в гараже", - пишет АР.

Тем не менее, в дополнение к тюремному заключению Стейн приговорил Менендес к трем годам условно. Он сказал, что проявил снисходительность к ней отчасти из-за перенесенного ею судебного процесса, трудного детства, проведенного в Ливане, романтических партнеров, которые часто к ней проявляли жестокость, а также состояния здоровья и возраста.

Как напоминает АP, 71-летний Боб Менендес сейчас отбывает 11-летний срок в тюрьме. В 2024 году он был признан виновным в получении взяток, вымогательстве и действиях в качестве агента правительства Египта.

Согласно заявлению прокуратуры, помимо прочих коррупционных действий, сенатор Менендес встречался с представителями египетских спецслужб и ускорил получение этой страной военной помощи от США. Причем все происходило в рамках сложной операции по оказанию помощи своим партнерам, которые платили взятки, один из которых имел деловые отношения с египетским правительством, подытожили в ведомстве.