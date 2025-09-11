https://news.day.az/sport/1779892.html «Карабах» объявил о переходе Алексея Исаева в «Сабах» Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" расстался с игроком Алексеем Исаевым. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба клуба. Сообщается, что "Карабах" достиг соглашения с клубом "Сабах" о переходе полузащитника.
Отметим, что Алексей Исаев, выступавший за "Карабах" с января 2024 года, дважды выигрывал с командой чемпионат Азербайджана и один раз - Кубок страны.
