В Италии обнародовали секретные завещания Джорджо Армани
Итальянский дизайнер Джорджо Армани составил два секретных завещания и положил их в запечатанные конверты, нотариус Елена Терренги вскрыла конверты 9 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ANSA.
"Дизайнер по своему обыкновению, тщательно распорядился своим наследством. В период с марта по апрель он составил два завещания, содержание которых до недавнего времени было известно только ему" - говорится в публикации.
ANSA отмечает, что у Армани нет детей, поэтому дизайнер смог разделить имущество без обязательной доли, которая по закону обычно принадлежит ближайшим родственникам - супруге и детям. Таким образом, активы и группа будут унаследованы его внуками и внучками - Сильваной и Робертой, дочерьми его брата Серджио, и Андреа Камераной, сыном его сестры Розанны, а также Делл'Орко.
