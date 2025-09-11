Назначен первый в мире «ИИ-министр»

В Албании модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет использоваться в качестве "ИИ-министра". Модель по имени "Диелла" (diella в переводе с албанского - "солнце", имя женское) будет отвечать за государственные закупки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Telegrafi.

Как заявил премьер-министр Албании Эди Рама, "Диелла" является первым членом правительства, которого не существует физически. Он отметил, что эта модель была виртуально создана на базе ИИ.

По словам премьера, ИИ-модель будет заниматься государственными тендерами с целью создания "на 100% неподкупной" системы госзакупок. "Диелла" уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, которая предоставляет доступ к большинству госуслуг.