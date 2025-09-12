В результате наводнений в Пакистане перевернулась лодка с людьми - есть погибшие
Во время борьбы с наводнениями на востоке Пакистана перевернулась лодка, погибли 9 человек.
Как передает АПА, об этом сообщает агентство "Reuters" со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в восточной провинции Пенджаб, в селе недалеко от города Мултан.
В информации Агентства по чрезвычайным ситуациям Пенджаба говорится, что в лодке находились 24 человека, эвакуированные из затопленных районов. После того, как лодка перевернулась, удалось спасти 15 человек.
Отметим, из-за наводнений в Пакистане эвакуированы более 2 миллионов человек.
Международный медицинский корпус сообщил, что с конца июня муссонные дожди стали причиной смерти более 900 человек по всей стране.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре