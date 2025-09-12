В результате наводнений в Пакистане перевернулась лодка с людьми

Во время борьбы с наводнениями на востоке Пакистана перевернулась лодка, погибли 9 человек.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство "Reuters" со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в восточной провинции Пенджаб, в селе недалеко от города Мултан.

В информации Агентства по чрезвычайным ситуациям Пенджаба говорится, что в лодке находились 24 человека, эвакуированные из затопленных районов. После того, как лодка перевернулась, удалось спасти 15 человек.

Отметим, из-за наводнений в Пакистане эвакуированы более 2 миллионов человек.

Международный медицинский корпус сообщил, что с конца июня муссонные дожди стали причиной смерти более 900 человек по всей стране.