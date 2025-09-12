США предложили ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии

Министерство финансов Соединенных Штатов призвало страны Европейского союза (ЕС) и участников "Большой семерки" (G7) ввести "существенные пошлины" в отношении КНР и Индии с целью принуждения их к прекращению закупок российской нефти до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС: если они действительно хотят завершить конфликт, им нужно присоединиться к нам и ввести значительные пошлины, которые будут отменены в день окончания войны", - заявил представитель минфина в комментарии агентству.

Согласно информации, опубликованной Financial Times, Вашингтон предлагает установить тарифные ставки в диапазоне от 50% до 100%. Собеседник агентства также уточнил, что в рамках данной стратегии Минфин США инициировал проведение встречи министров финансов стран G7 для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта.