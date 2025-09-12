В Турции продолжаются массовые задержания по делу о связях с ИГИЛ

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 161 лица, подозреваемого в причастности к террористической организации ИГИЛ (ДЕАШ).

Как сообщает Day.Az, операция продолжалась неделю и охватила 38 провинций Турции.

Он поблагодарил спецслужбы и органы прокуратуры Турции за вклад в устранение угрозы терроризма.

Задержанные обвиняются в причастности к террористической организации и финансировании преступных структур. В ходе обысков обнаружено незарегистрированное оружие и запрещенная литература.

Глава МВД заверил, что правоохранительные органы продолжат усилия по обеспечению безопасности в стране.