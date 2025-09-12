https://news.day.az/world/1779955.html В Турции продолжаются массовые задержания по делу о связях с ИГИЛ Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 161 лица, подозреваемого в причастности к террористической организации ИГИЛ (ДЕАШ). Как сообщает Day.Az, операция продолжалась неделю и охватила 38 провинций Турции. Он поблагодарил спецслужбы и органы прокуратуры Турции за вклад в устранение угрозы терроризма.
