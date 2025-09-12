Албания назначает первого в мире ИИ-министра

Албания назначила первого в мире "министра" правительства, созданного с помощью искусственного интеллекта, с целью сделать страну "свободной от коррупции".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа.

Цифровой помощник называется "Диелла", что означает "Солнце", который с января этого года консультирует людей по вопросам использования государственных услуг в интернете. Премьер-министр Эди Рама объявил о включении "цифрового" министра в состав своего кабинета.

"Диелла - первый член правительства, который не присутствует физически, а создан виртуально с помощью искусственного интеллекта", - сказал премьер-министр.

"Диелла будет уполномочена принимать все решения по государственным тендерам, что сделает их "на 100 процентов свободными от коррупции", - сказал он, добавив, что "каждый государственный фонд, представленный на тендер, будет абсолютно прозрачным".

По словам Э. Рамы, решение о том, кто выиграет публичные тендеры, будет постепенно передано от правительственных министерств.

Ожидается, что премьер объявит состав своего кабинета в ближайшие дни после победы на выборах в мае.

С момента своего появления Диелла изображалась в виде женщины, одетой в традиционный албанский костюм. Пока неясно одно - сохранит ли она свою нынешнюю форму.