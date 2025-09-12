В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу три игры

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стали доступны сразу три игры: Ghostrunner 2, Monument Valley 2 и The Battle of Polytopia.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, они доступны на главной странице в разделе "Бесплатные игры".

Ghostrunner 2 - динамичный экшен от первого лица, в котором игрок управляет кибер-ниндзя Джеком. Проект получил высокие оценки: в Steam около 81% положительных отзывов на основе более чем 6,8 тыс. рецензий, а критики на Metacritic поставили игре 80 из 100 баллов.

Monument Valley 2 - продолжение знаменитой головоломки, которую EGS дарила в рамках прошлой раздачи. В Steam доля положительных отзывов составляет 93% на основе более чем 3 тыс. рецензий, а на Metacritic игра получила 83 балла.

The Battle of Polytopia - пошаговая стратегия в жанре 4X, разработанная студией Midjiwan AB. Игра поддерживает мультиплеер до 16 участников и получила 94% положительных отзывов в Steam, при среднем рейтинге 72 балла от критиков на Metacritic.

Забрать игры в свою библиотеку можно до 18:00 по московскому времени 18 сентября.