Создан универсальный препарат против гриппа

Ученые из Лаборатории Джексона (США) разработали экспериментальную терапию, которая способна защитить почти от всех штаммов гриппа, включая птичий и свиной, представляющие пандемическую угрозу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Обычно лекарства против гриппа нацелены на ферменты вируса. Но такие препараты быстро теряют эффективность: вирус мутирует и терапия перестает работать. Новый подход устроен иначе: исследователи создали "коктейль" из трех особых антител, которые распознают и помечают зараженные клетки легких. Иммунная система после этого сама уничтожает их, очищая организм от инфекции.

Ключевой мишенью стала маленькая и почти неизменная часть вирусного белка M2. Этот участок одинаков у всех штаммов гриппа и необходим вирусу для размножения. Именно поэтому он не может легко мутировать, а значит, у терапии нет привычного для противовирусных препаратов "срока годности".

Эксперименты на мышах показали, что препарат работает, даже если его вводить через несколько дней после заражения. У животных снижалась вирусная нагрузка в легких, симптомы становились легче, а большинство особей выживало. Причем эффект наблюдался и у мышей с ослабленным иммунитетом.

Сейчас команда работает над созданием "очеловеченной" версии антител, подходящей для клинических испытаний. В будущем такой препарат может использоваться как средство экстренной защиты в сезонных эпидемиях или в случае новой пандемии.