Россия больше не наш брат - президент Армении Армения больше не брат России. Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил президент Армении Ваагн Хачатурян. По его словам, Армения уже диверсифицировала свою экономику, и Ереван надеется, что Москва будет учитывать право армянских властей принимать независимые решения.
"Сейчас у нас с Россией совершенно иные отношения - партнерские. Отношение России к Армении уже не как старшего брата к младшему, а просто как к партнеру. Мы на протяжении последних четырёх лет именно к этому и стремились", - сказал президент Армении.
