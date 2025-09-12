Россия больше не наш брат

Армения больше не брат России.

Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил президент Армении Ваагн Хачатурян.

По его словам, Армения уже диверсифицировала свою экономику, и Ереван надеется, что Москва будет учитывать право армянских властей принимать независимые решения.

"Сейчас у нас с Россией совершенно иные отношения - партнерские. Отношение России к Армении уже не как старшего брата к младшему, а просто как к партнеру. Мы на протяжении последних четырёх лет именно к этому и стремились", - сказал президент Армении.