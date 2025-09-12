На этих территорях временно не будет света

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 12 сентября на территории Лянкяранской электрической сети планируется проведение ремонтных работ на линии электропередачи №4 напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции "Лянкяран-2" (110/35/10 кВ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с этим с 09:30 до 16:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на следующих улицах города: 20 Января, Иси Самедзаде, Узеира Гаджибекова, Ширали Ахундова, Келентарлилер, Фикрета Мамедова и Музаффара Насирли.

После завершения ремонтных работ жители указанных улиц будут обеспечены качественным электроснабжением.