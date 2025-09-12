https://news.day.az/society/1779929.html На этих территорях временно не будет света В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 12 сентября на территории Лянкяранской электрической сети планируется проведение ремонтных работ на линии электропередачи №4 напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции "Лянкяран-2" (110/35/10 кВ).
На этих территорях временно не будет света
В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 12 сентября на территории Лянкяранской электрической сети планируется проведение ремонтных работ на линии электропередачи №4 напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции "Лянкяран-2" (110/35/10 кВ).
Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с этим с 09:30 до 16:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на следующих улицах города: 20 Января, Иси Самедзаде, Узеира Гаджибекова, Ширали Ахундова, Келентарлилер, Фикрета Мамедова и Музаффара Насирли.
После завершения ремонтных работ жители указанных улиц будут обеспечены качественным электроснабжением.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре