Генерал бундесвера призвал обеспечить охрану для бригады ФРГ в Литве

Генерал бундесвера Эрхард Бюлер призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MDR.

По его словам, работа службы военной охраны в республике должна быть облегчена. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту военных и их родственников даже за пределами казарм.

"В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", - добавил Бюлер.