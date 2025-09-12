https://news.day.az/world/1779937.html Генерал бундесвера призвал обеспечить охрану для бригады ФРГ в Литве Генерал бундесвера Эрхард Бюлер призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве. Как передает Day.Az, об этом сообщает MDR. По его словам, работа службы военной охраны в республике должна быть облегчена. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту военных и их родственников даже за пределами казарм.
"В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", - добавил Бюлер.
