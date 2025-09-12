Аэропорты Турции получили 6 ложных угроз о бомбе на борту

По меньшей мере шесть авиарейсов в Турции за последние четыре дня получили ложные сообщения о готовящемся взрыве на борту лайнера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал NTV, звонки поступали в аэропорты провинций: Адыяман, Сивас, Газиантеп, Конья и Чукурова, передает Day.Az.

По итогам оперативного расследования выяснилось, что звонки поступали со стационарного номера, зарегистрированного на физическое лицо. Однако после задержания владельца оказалось, что номер был "клонирован" и им пользовались другие лица.

В результате было задержано шесть лиц, возраст большинства из которых не превышает 18 лет. Двое из задержанных арестованы решением судебных инстанций.