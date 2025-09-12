В этой стране изучат влияние ИИ на детей

Федеральная торговая комиссия США (FTC) направила запросы крупнейшим разработчикам чат-ботов на базе искусственного интеллекта, включая Google, Meta, OpenAI, Snap, xAI и Character Technologies, с требованием предоставить информацию о методах тестирования, контроля и ограничения доступа несовершеннолетних к их сервисам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор пояснил, что цель сбора данных - проведение исследования рынка. Однако эксперты считают, что полученная информация может использоваться и для официальных проверок и расследований.

Поводом для повышенного внимания FTC стали случаи, когда чат-боты способствовали потенциально опасному поведению подростков. В частности, OpenAI и Character AI уже столкнулись с судебными исками, связанными с трагическими случаями среди несовершеннолетних пользователей.

Исследование рынка FTC может продлиться несколько лет, однако его результаты создадут правовую основу для дальнейших регуляторных действий в отношении разработчиков ИИ, считают эксперты.