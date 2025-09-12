Пожар в жилой многоэтажке в Париже произошел из-за полицейской гранаты

Пожар в парижском ресторане Wafu Bar во время протестов 10 сентября произошел из-за детонации гранаты со слезоточивым газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, ее использовал полицейский. Власти пообещали компенсировать ресторану причиненный ущерб. Если полицейский применил гранату оправданно, его не привлекут к уголовной ответственности.

Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов около него произошли столкновения полиции и участников акции. Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на его внутренние помещения.