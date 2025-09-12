В Баку прошла встреча с коллективом фильма "Boşluğa Xütbə", представленного на Венецианском кинофестивале

В Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующем при министерстве культуры, состоялась встреча с творческой группой фильма "Boşluğa Xütbə" (Проповедь в пустоту, Sermon to the Void), сообщили Day.Az в пресс-службе ARKA.

В ходе встречи были обсуждены успехи фильма на Венецианском международном кинофестивале, а также интерес, который картина вызвала на международной арене. Стороны также обменялись мнениями относительно возможностей будущего сотрудничества и предстоящих шагов по продвижению азербайджанского кинематографа на мировом уровне.

Напомним, что мировая премьера фильма "Boşluğa xütbə" прошла в рамках внеконкурсной программы художественного кино (Out of Competition Fiction) 82-го Венецианского международного кинофестиваля. Хилал Байдаров в данном проекте выступил не только как режиссер, автор сценария и монтажер, но и как продюсер.

В завершение встречи генеральный директор ARKA Рашад Азизов вручил Хилалу Байдарову благодарность за вклад в развитие азербайджанского кинематографа.

Главные роли в фильме сыграли Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов, Орхан Искендерли. Исполнительные продюсеры - Орхан Фикретоглу, Огуз Тюмюклю, Нури Джем Эрбак. Автор музыки - Кенан Рустамлы.

Отметим, что именно Хилал Байдаров стал первым азербайджанским режиссером, чей фильм был включен в основную программу Венецианского международного кинофестиваля - произошло это в 2020 году, фильм "In Between Dying".