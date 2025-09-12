Саудовская Аравия запускает круглосуточный спортканал для женщин

Женская спортивная сеть (AWSN) в пятницу запустит специальный женский спортивный канал в Саудовской Аравии в партнерстве с федерацией футбола страны и национальной вещательной компанией Saudi Sports Company.

Как сообщает Day.Az, канал AWSN, соучредителем которого является обладательница премии "Оскар" актриса и комик Вупи Голдберг, был запущен в конце прошлого года как первый глобальный медиаканал, посвященный исключительно женскому спорту.

Представитель AWSN сообщил агентству Reuters в четверг, что круглосуточный канал "SSC AWSN" будет доступен в королевстве через стриминговую платформу MBC Shahid с пятницы.

Запуск совпал с началом сезона женской Премьер-лиги Саудовской Аравии, который впервые будет транслироваться на национальном и международном уровне.

"С момента запуска женской Премьер-лиги в 2022 году я безмерно горжусь достигнутым ею прогрессом", - сказала принцесса и посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах Рима Бандар Аль Сауд, добавив, что в прошлом сезоне в ней участвовали игроки более чем 20 национальностей.

Благодаря этому партнерству их поклонники за рубежом смогут увидеть их выступления вживую.

Глава женского футбола Федерации футбола Саудовской Аравии Аалия Аль-Рашид заявила, что трансляции станут "переломным моментом", который принесет игрокам мировое признание.

AWSN сообщил, что канал будет показывать в прайм-тайм матч женской Премьер-лиги Саудовской Аравии каждую неделю, а также транслировать международные женские соревнования, включая мероприятия УЕФА, а также события из самых разных женских спортивных лиг.

Саудовская Аравия стремится привлечь в страну больше иностранных инвестиций в рамках своей программы "Видение 2030", направленной на устранение зависимости экономики от нефти и стимулирование частного сектора.