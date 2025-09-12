Назван объем пассажироперевозок авиатранспортом в Азербайджане

За январь-август текущего года воздушным транспортом перевезено 2,721 млн пассажиров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 2,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечено, что 99,9 процента перевозок осуществлялись государственными и 0,1 процента - частными предприятиями.

Грузоперевозки этим видом транспорта снизились на 5 процентов и составили 256,6 тыс. тонн.