Покинувший "Сумгайыт" футболист перешел в "Сабаил"

Продолжая подготовку к сезону, "Сабаил" совершил очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба футболиста клуба. Команда достигла соглашения с Кямраном Гулиевым, который недавно выступал за "Сумгайыт". С 25-летним футболистом подписан контракт сроком на 1+1 год.