https://news.day.az/sport/1780045.html Покинувший "Сумгайыт" футболист перешел в "Сабаил" Продолжая подготовку к сезону, "Сабаил" совершил очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба футболиста клуба. Команда достигла соглашения с Кямраном Гулиевым, который недавно выступал за "Сумгайыт". С 25-летним футболистом подписан контракт сроком на 1+1 год.
Покинувший "Сумгайыт" футболист перешел в "Сабаил"
Продолжая подготовку к сезону, "Сабаил" совершил очередной трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба футболиста клуба.
Команда достигла соглашения с Кямраном Гулиевым, который недавно выступал за "Сумгайыт".
С 25-летним футболистом подписан контракт сроком на 1+1 год.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре