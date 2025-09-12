Главный тренер сборной Казахстана покинул свой пост

Сборная Казахстана по футболу осталась без наставника. Известный специалист Али Алиев освобожден от должности главного тренера национальной команды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские медиа, имя его преемника пока не называется.

А. Алиев объявил о своей отставке после поражения от сборной Бельгии со счетом 0:6 в квалификации чемпионата мира-2026. После пяти матчей Казахстан занимает четвертое место в группе J, имея лишь три очка.