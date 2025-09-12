Азербайджан занял первое место на III Тюркской универсиаде

Азербайджан занял первое место среди стран по общему результату на III Тюркской универсиаде, прошедшей в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, в соревнованиях, организованных в 6 видах спорта (вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, шахматы, настольный теннис, волейбол и футзал), приняли участие около 500 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Наша страна была представлена в 5 видах спорта и завоевала в индивидуальных соревнованиях 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. В командном зачете она заняла первое место в греко-римской борьбе, второе - в вольной борьбе, настольном теннисе и футзале, третье - в дзюдо и шахматах. Таким образом, сборная Азербайджана стала победителем универсиады, заняв первое место как по количеству медалей, так и по общей результативности команд.