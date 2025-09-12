https://news.day.az/society/1780060.html

На одной из улиц Баку полностью ограничат движение

В части Ясамальского района Баку будет ограничено движение транспортных средств. Как сообщает Day.Az, завтра с 08:00 до 22:00 14 сентября на участке ул. Джафара Джаббарлы от ул. А.Бакиханова до ул. Б.Багировой будут проводиться ремонтные работы. Поэтому движение транспортных средств будет полностью ограничено.