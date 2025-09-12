В Crystal Hall пройдут концерты известных музыкантов в рамках Формулы-1

С 19 по 21 сентября в Баку в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоятся концерты известных музыкантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" сообщили, что на сцене Crystal Hall выступят исполнитель электронной музыки Anyma, известный диджей Мартин Гаррикс и британская группа Glass Animals.

Anyma выйдет на сцену 19 сентября, а Мартин Гаррикс и Glass Animals - 20 сентября.