https://news.day.az/showbiz/1780010.html В Crystal Hall пройдут концерты известных музыкантов в рамках Формулы-1 - ФОТО С 19 по 21 сентября в Баку в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоятся концерты известных музыкантов.
В Crystal Hall пройдут концерты известных музыкантов в рамках Формулы-1 - ФОТО
С 19 по 21 сентября в Баку в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоятся концерты известных музыкантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" сообщили, что на сцене Crystal Hall выступят исполнитель электронной музыки Anyma, известный диджей Мартин Гаррикс и британская группа Glass Animals.
Anyma выйдет на сцену 19 сентября, а Мартин Гаррикс и Glass Animals - 20 сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре