Sony представила смартфон Xperia 10 VII за

Новинка оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и получил широкие рамки сверху и снизу.

За производительность Sony Xperia 10 VII отвечает бюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и сенсором для измерения глубины. Фронтальная камера получила датчик с разрешением 8 Мп.

В Xperia 10 VII установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, однако мощность проводной зарядки не уточняется. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 15 с гарантированными обновлениями в течение четырех лет и поддержкой патчами безопасности в течение шести лет. Также заявлена поддержка функции Circle to Search и ИИ Google Gemini.

Среди прочих особенностей отмечается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, фронтальных стереодинамиков, разъема для наушников, а также поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C и NFC. Корпус устройства защищен от влаги и пыли по стандартам IP65/IP68.