Азербайджанская паралимпийка улучшила позиции в мировом рейтинге

Азербайджанская паралимпийка Сона Агаева успешно завершила Кубок мира по бочча в категории BC2, заняв четвертое место и набрав 14,2 рейтингового балла.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, этот результат позволил ей увеличить свой актив до 38,2 очка и подняться с 19-й на 12-ю позицию в списке спортсменов, претендующих на лицензию для участия в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
