Развитие Среднего коридора окажет умеренное фискальное воздействие

Развитие Среднего коридора потребует дополнительных бюджетных расходов, однако история фискальной дисциплины и наличие определённого фискального потенциала благодаря более низкому уровню долговой нагрузки по сравнению с аналогами позволяют Moody's прогнозировать умеренные фискальные последствия, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

"В долгосрочной перспективе улучшение экономических перспектив и диверсификационные эффекты могут поддержать более широкую базу доходов, одновременно повышая устойчивость бюджета к шокам", - отмечается в последнем отчёте Moody's.

Аналитики рейтингового агентства подчеркивают, что ключевые экономики вдоль Среднего коридора - Азербайджан, Грузия и Казахстан - сохраняли фискальную устойчивость, несмотря на значительные ресурсы, требуемые для модернизации инфраструктуры.

"Государственные предприятия несут значительную часть расходов, в первую очередь железнодорожные компании. Отдельные проекты финансировались на льготных условиях международными институтами, что снижало затраты. Эти государственные предприятия получают как прямые бюджетные ассигнования, так и субсидии. Так, расходы Казахстана на транспорт и связь росли в среднем на 29% в год в 2022-2024 годах по сравнению с около 9% в предыдущем десятилетии. Данные Государственного комитета статистики Азербайджана показывают, что государственные капитальные вложения в сектор транспорта и складирования выросли на 38% в годовом выражении в 2021-2023 годах, тогда как в предыдущие десять лет их доля в общих капитальных инвестициях составляла в среднем лишь 1%", - отмечается в отчёте.

Moody's также подчеркивает, что несмотря на эти расходы, общая фискальная динамика остаётся устойчивой.

"Все три государства добились значительной фискальной консолидации после резкого роста расходов во время пандемии. Дефициты бюджета сократились благодаря сильному экономическому росту по мере свертывания антикризисных мер и соблюдению фискальной дисциплины. В Азербайджане высокие цены на нефть способствовали формированию существенных профицитов в последние три года. Быстрый рост ненефтяных доходов также помогает сокращать первичный баланс без учёта нефти, демонстрируя диверсификацию экономики и её устойчивость к изменениям нефтяных цен. Доступ к льготному финансированию также позволил поддерживать внешний долг на доступном уровне, снижая уязвимость", - говорится в документе.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.