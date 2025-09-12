https://news.day.az/culture/1779980.html Обнародовано состояние народного артиста Сардара Фараджова Лечение народного артиста Сардара Фараджова продолжается в отделении реанимации Центральной нефтяной больницы. Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, у народного артиста диагностированы острый инфаркт миокарда, желудочно-кишечное кровотечение и острая сердечная недостаточность.
Обнародовано состояние народного артиста Сардара Фараджова
Лечение народного артиста Сардара Фараджова продолжается в отделении реанимации Центральной нефтяной больницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, у народного артиста диагностированы острый инфаркт миокарда, желудочно-кишечное кровотечение и острая сердечная недостаточность.
В TƏBİB отметили, что его состояние в настоящее время оценивается как средней степени тяжести.
