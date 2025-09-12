Французский анестезиолог предстал перед судом по громкому делу

Французский врач, обвиняемый в отравлении пациентов, предстал перед судом.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники, анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов, чтобы показать навыки реанимации.

Фредерик Пешье работал анестезиологом в двух клиниках на востоке страны. В период с 2008 по 2017 год у десятков его пациентов при подозрительных обстоятельствах произошла остановка сердца, 12 человек не удалось реанимировать. Во всех летальных случаях вскрытие показало передозировку лидокаина.

Врача обвинили в провоцировании сердечных приступов у пациентов ради демонстрации своих навыков реанимации.

По версии следствия, таким образом Пешье хотел унизить коллег, однако он так и не признал себя виновным и отказался нести ответственность за "страдания жертв и их семей", которые, по его словам, были спровоцированы "врачебными ошибками" других врачей.