Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

Во Франции 104 депутата поддержали внесенный в парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону.

Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано в своем аккаунте социальной сети Х.

"Историческое событие! После успеха народных протестов, которые прошли 10 сентября, 104 депутата от "Непокоренной Франции", партий экологистов и коммунистов подписали предложение об импичменте президенту республики. Макрон должен уйти", - заявила политик.

10 сентября по всей Франции прошли массовые акции протеста под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты, недовольные экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, перекрывали улицы, жгли мусорные баки и вступали в столкновения с полицией.