Венгрия и Азербайджан расширяют партнерство в сфере водных ресурсов

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма во время своего выступления в последний день 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству - Baku Water Week (Бакинская водная неделя), проходящей в Баку.

В своем выступлении Торма подчеркнул, что для Венгрии универсальный доступ к чистой воде и санитарии является ключевым элементом устойчивого развития, и что решение водных проблем - приоритетная задача в достижении Целей устойчивого развития. Он напомнил, что с 2010 года Венгрия последовательно фокусирует свои усилия на водной тематике и расширяет региональное и международное сотрудничество в этой сфере.

Посол отметил, что венгерский сектор водных технологий накопил значительный опыт и инновационные решения - от картирования подземных вод и проектирования систем очистки питьевой и сточных вод до технологий повторного использования и цифровых устойчивых решений. Торма также подчеркнул важность водной дипломатии и утверждал, что вода должна служить катализатором сотрудничества, а не конфликтов.

В своём выступлении дипломат выделил успешные примеры взаимодействия: в форуме представлены ведущие венгерские учреждения и компании - Государственное управление по водным ресурсам Венгрии, Институт предотвращения засухи, Венгерская водная ассоциация, Университет сельского хозяйства и естественных наук, а также компании вроде Budapest Water World, PURECO и Gergely Carpathia.

Торма отметил, что подписанный на этой неделе меморандум о взаимопонимании между Государственным управлением по водным ресурсам Венгрии и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана - важный шаг к практическому сотрудничеству.

Он также выразил готовность к дальнейшему обмену знаниями и технологиями, в том числе в области устойчивого орошения, точного земледелия и интегрированного управления водными ресурсами, а также отметил роль образовательных программ и специализированных магистратур в подготовке кадров для решения глобальных задач водного управления. По его словам, институт по предотвращению засухи при Организации тюркоязычных государств, базирующийся в Будапеште, может стать дополнительным каналом передачи венгерской экспертизы в Азербайджан.