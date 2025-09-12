https://news.day.az/world/1779973.html

В США владелец ювелирного магазина открыл огонь по грабителям - ВИДЕО

Владелец ювелирного магазина в Калифорнии эффектно не дал ограбить свой магазин, разогнав грабителей с помощью огнестрельного оружия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несколько человек в масках пытались выбить стекла, чтобы пробраться в магазин. Однако увидев ответные выстрелы, они быстро скрылись с места преступления.