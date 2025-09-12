Названы ключевые условия выхода на пенсию в Азербайджане

В Азербайджане существуют определенные условия для получения пенсии. Лица, которые не выполняют эти требования, не могут получить право на пенсию.

Как сообщает Day.Az, начальник департамента пенсионного обеспечения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эйваз Исмаилов отметил, что основными критериями являются трудовой стаж, возраст и уплата социальных страховых взносов.

"Есть случаи, когда минимальный размер пенсионного капитала не требуется. Например, лица, ставшие инвалидами во время военной службы, получают право на пенсию независимо от размера капитала. Даже если он работал всего месяц, ему, согласно законодательству, назначается пенсия. Капитал играет роль только при расчете ее размера.

Для назначения трудовой пенсии гражданин должен иметь трудовую деятельность. Для получения права на трудовую пенсию необходимо 25 лет стажа", - сказал он.

По его словам, законодательством предусмотрено требование 25 лет стажа. Поскольку до 2006 года система не была в электронном виде, этот срок автоматически засчитывается, но после 2006 года учитывается только фактический стаж. В этом году для тех, кто выходит на пенсию в 65 лет, засчитывается 25 лет, а в следующем году - 24 года, так как трудоспособность постепенно снижается.

Он отметил, что будь то предприниматель или наемный работник, если человек уплачивал страховые взносы, он может выйти на пенсию.