На территории Азербайджана продолжаются дожди и ветер

Погодные условия в Азербайджане остаются неблагоприятными.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.
В некоторых районах ливни, проливные дожди, местами выпал град. В высокогорных районах - Шахдаге, Лачине и Кяльбаджаре снег.
Больше всего осадков выпало в Гусарском районе - 71 мм.
В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1 мм осадков.
На ряде территорий дует северо-западный ветер, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 28 м/с.
