На территории Азербайджана продолжаются дожди и ветер

Погодные условия в Азербайджане остаются неблагоприятными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.

В некоторых районах ливни, проливные дожди, местами выпал град. В высокогорных районах - Шахдаге, Лачине и Кяльбаджаре снег.

Больше всего осадков выпало в Гусарском районе - 71 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1 мм осадков.

На ряде территорий дует северо-западный ветер, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 28 м/с.