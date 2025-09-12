https://news.day.az/society/1779967.html Предотвращена попытка провоза золота в шоколадных конфетах - ФОТО Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку провоза через таможенную границу золота, спрятанного в шоколаде.
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку провоза через таможенную границу золота, спрятанного в шоколаде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, в ходе проверки ручной клади гражданина Азербайджана, следующего рейсом Баку-Стамбул, внутри 32 шоколадных конфет было обнаружено золото в виде вкраплений, общим весом 240 граммов.
По факту проводится расследование.
