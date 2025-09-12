https://news.day.az/society/1779950.html Обнародована численность населения Азербайджана В период с января по июль 2025 года численность населения увеличилась на 20 654 человека или на 0,2%, достигнув по состоянию на 1 августа 2025 года 10 245 543 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.
