Тяжелое ДТП произошло в Джульфе

12 сентября около 05:00 в Джульфинском районе Нахчыванской АР произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, автомобиль марки BMW, которым управлял местный житель Гудрет Гулиев, опрокинулся. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте.

По факту ведется расследование.

Отмечается, что все четверо погибших являлись сотрудниками полиции. Предполагается, что ДТП произошло из-за скользкой дороги в результате дождливой погоды.