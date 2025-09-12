https://news.day.az/society/1779909.html Тяжелое ДТП произошло в Джульфе - есть погибшие 12 сентября около 05:00 в Джульфинском районе Нахчыванской АР произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки BMW, которым управлял местный житель Гудрет Гулиев, опрокинулся. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте. По факту ведется расследование.
Как сообщает Day.Az, автомобиль марки BMW, которым управлял местный житель Гудрет Гулиев, опрокинулся. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте.
По факту ведется расследование.
Отмечается, что все четверо погибших являлись сотрудниками полиции. Предполагается, что ДТП произошло из-за скользкой дороги в результате дождливой погоды.
