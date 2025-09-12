Средний коридор принесет косвенную выгоду коммерческим банкам Азербайджана, Казахстана и Грузии

Развитие Среднего коридора принесет косвенные выгоды коммерческим банкам Азербайджана, Казахстана и Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на последний прогноз агентства Moody's.

В агентстве отмечают, что коммерческие банки региона, как ожидается, не будут играть значительной прямой роли, поскольку основными источниками финансирования проекта выступают государство, государственные компании, международные банки развития и частные инвесторы.

"Коммерческие банки могут участвовать в финансировании дополнительных инфраструктурных проектов. Однако почти 80% средств казахстанских банков и почти 90% азербайджанских банков составляют краткосрочные средства, что вместе с высокими затратами на финансирование не позволяет банкам активно привлекать долгосрочные кредиты и расширять портфели долгосрочного кредитования. Грузинские банки также сталкиваются с высокими затратами на финансирование, но помимо депозитов они умеренно зависят от рыночного финансирования, в основном благодаря хорошему доступу к долгосрочному финансированию от международных финансовых институтов развития, которое составляет 60% их рыночного финансирования", - говорится в отчете.

Эксперты Moody's указывают, что в Казахстане и Азербайджане кредитование частного сектора банками остается ограниченным: оно составляет 25% ВВП в Казахстане и менее 20% ВВП в Азербайджане. Для сравнения, в Грузии объем банковского кредитования эквивалентен 66% ВВП.

"Ожидается, что частный сектор Казахстана при поддержке государства будет более активно участвовать в долгосрочном финансировании реальной экономики. Через Национальный управляющий холдинг "Байтерек" правительство предлагает гарантии, прямое финансирование частных банков и взаимный гарантийный фонд для стимулирования частного финансирования. Кроме того, частные банки, особенно крупнейшие, используют свои ресурсы для участия в инфраструктурных проектах. Их участие в Среднем коридоре, скорее всего, будет косвенным - например, через финансирование дополнительных логистических объектов и хабов, а также других инвестиционных проектов. Аппетит к предоставлению финансирования растет, в том числе через участие в синдикатах", - отмечается в отчете.

Moody's подчеркивает, что хотя прямое участие банков в финансировании Среднего коридора будет ограниченным, они получат значительную выгоду от роста экономической активности.

"Для частных банков Казахстана, Грузии и Азербайджана это возможность расширить и диверсифицировать кредитование в высококонкурентной среде, особенно в корпоративном секторе. Они могут предоставлять кредиты субподрядчикам, финансировать сопутствующие работы на строительных площадках и поддерживать строительство дорог, обслуживающих основной маршрут. Со временем банки смогут финансировать и более широкий спектр транспортных услуг через Средний коридор", - говорится в сообщении.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.