Названо число смертей за последние 7 месяцев в Азербайджане

За семь месяцев текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 34 994 случая смерти. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Государственного комитета по статистике. "По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель на каждые 1000 человек населения остался неизменным - на уровне 5,9", - говорится в информации.