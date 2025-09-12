Названо число смертей за последние 7 месяцев в Азербайджане

За семь месяцев текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 34 994 случая смерти.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Государственного комитета по статистике.

"По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель на каждые 1000 человек населения остался неизменным - на уровне 5,9", - говорится в информации.