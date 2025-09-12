В Бакинском метро могут внедрить новые способы оплаты проезда

Работы по расширению способов оплаты проезда в Бакинском метрополитене продолжаются.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам советник председателя "Бакинского метрополитена" Эмиль Ахмедов.

Он отметил, что в будущем возможна реализация биометрической (распознавание лиц) системы оплаты:

"На данный момент эта тема рассматривается лишь в рамках будущих планов, обсуждения технических решений, а также изучения международного опыта и развития подобных технологий в нашей стране. Сейчас в метро действуют пластиковые карты и система QR-билетов. При этом расширение цифровых способов оплаты становится актуальной потребностью. Ведется активная работа с соответствующими организациями по внедрению бесконтактной оплаты, включая банковские карты, Google Pay и Apple Pay. Добавление новых способов оплаты даст пассажирам больше возможностей, повысит комфорт и удовлетворенность", - отметил Ахмедов.