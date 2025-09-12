https://news.day.az/society/1780029.html В Баку задержаны занимавшиеся кражами с банковских карт лица В Насиминском и Ясамальском районах Баку у одного гражданина из автомобиля, а у другого из квартиры были похищены банковские карты, с которых впоследствии злоумышленники сняли 2355 манатов. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана. Пострадавшие обратились в полицию.
В Баку задержаны занимавшиеся кражами с банковских карт лица
В Насиминском и Ясамальском районах Баку у одного гражданина из автомобиля, а у другого из квартиры были похищены банковские карты, с которых впоследствии злоумышленники сняли 2355 манатов.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
Пострадавшие обратились в полицию.
В результате оперативно-технических мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступлений - 42-летнюю Э. Гасанову и ранее судимого 37-летнего Х. Сулейманова.
По фактам продолжается расследование.
