В Баку задержаны занимавшиеся кражами с банковских карт лица

В Насиминском и Ясамальском районах Баку у одного гражданина из автомобиля, а у другого из квартиры были похищены банковские карты, с которых впоследствии злоумышленники сняли 2355 манатов.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Пострадавшие обратились в полицию.

В результате оперативно-технических мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступлений - 42-летнюю Э. Гасанову и ранее судимого 37-летнего Х. Сулейманова.

По фактам продолжается расследование.