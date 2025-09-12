В Баку дерево упало на женщину

Сильный ветер, начавшийся в Баку со вчерашнего дня, повалил несколько деревьев. При падении одного из них пострадала женщина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

"11 сентября 2025 года примерно в 15:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с улицы С.С. Ахундова в Бинагадинском районе из-за падения дерева. Бригадой скорой медицинской помощи 31-летней женщине был поставлен диагноз - тупая травма различных частей тела, на месте оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.