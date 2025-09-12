Дания заключит крупнейшую сделку по закупке ПВО

Дания планирует приобрести системы ПВО европейского производства на сумму 58 миллиардов датских крон (9,11 миллиарда долларов США), что станет крупнейшей покупкой вооружений в ее истории.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в пятницу министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, сославшись на сложную ситуацию в сфере безопасности.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в феврале отдала распоряжение военным по принципу "покупай, покупай, покупай" снаряжение в рамках подготовки к потенциальной будущей агрессии в Европе.

Дания планирует закупить восемь систем, включая платформу большой дальности SAMP/T, системы средней дальности.

"Нет сомнений, что ситуация с безопасностью находится под угрозой", - заявил журналистам в пятницу министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

"Мы видели, как Россия нарушила воздушное пространство Польши несколькими беспилотниками... Это напоминание всем нам о важности укрепления нашей боевой мощи", - добавил он.