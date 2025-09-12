Презентован проект "Зангезурская песня", реализованного в Лачине, Губадлы и Зангилане

В Культурном центре Службы государственной безопасности в Баку состоялась презентация проекта "Zəngəzur mahnısı" (Зангезурская песня), реализованного Общественным объединением "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" (Культура, объединяющая нас), сообщает Day.Az.

Музыкальная работа, снятая в формате клипа, посвящена теме Западного Азербайджана.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов.

Автором идеи выступил председатель ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət", заслуженный артист Рамиль Гасымов, который отметил, что проект является отражением культурно-исторического наследия, символом укрепления национальной памяти. Произведение воспевает благородную мечту о возвращении в Западный Азербайджан и стало первым проектом, реализованным Объединением.

Финансовую поддержку оказало Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана, исполнительный директор которого Айгюн Алиева отметила значимость проекта.

Над созданием композиции работала профессиональная команда. Автор слов - Шахин Мусаоглу, музыку написал заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

Песня исполнена ведущими мастерами азербайджанской сцены - народными артистами Мубаризом Тагиевым и Тунзалей Агаевой, заслуженными артистами Рамилем Гасымовым, Айбениз Гашимовой, Самирой Алиевой, Эхтирамом Гусейновым, а также молодым исполнителем Илькином Довлатовым. Партию балабана и зурны исполнил Фаган Рахманоглу. Звукорежиссёр проекта - заслуженный деятель искусств Фаиг Бабаев, продюсер - Риад Гулиев. Координацию проекта осуществляла Фяргана Джабарова.

Съёмки клипа прошли в живописных уголках Восточного Зангезура - в Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Ранее композиция уже транслировалась на радиостанциях страны. С сегодняшнего дня клип доступен для просмотра и на телевизионных каналах и в соцсетях.