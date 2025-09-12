https://news.day.az/world/1780066.html Трамп заявил о задержании убийцы Кирка Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "С большой степенью вероятности он находится под стражей", - заявил глава Белого дома.
Трамп заявил о задержании убийцы Кирка
Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"С большой степенью вероятности он находится под стражей", - заявил глава Белого дома.
По словам американского лидера, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре